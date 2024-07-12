Великолукский студент победил на первом этапе международной веломногодневки

16:40, 12 июля 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мишанков занял первое место на первом этапе международной многодневной велогонки «Тур России». Соревнования проходят в Башкортостане, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Максим Мишанков прошёл четыре круга по 39,5 километра за 3:37:33 и одержал победу. Второе и третье место заняли белорусские гонщики команды «Минск».

После первого этапа Максим Мишанков стал лидером многодневки и обладателем классификации самого активного гонщика.

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