Псковичи стали призёрами первого дня всероссийских соревнований по гребле
Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» стали призёрами первого дня Всероссийских соревнований по гребле на байдарках, которые проходят в Бронницах Московской области. Об этом сообщается в группе спортшколы «Ника» в соцсети «ВКонтакте».
Серебро на дистанции 1 000 метров завоевал Дмитрий Остренко. Также на этой дистанции бронзу выиграл Никита Полатовский. Тренируют спортсменов Андрей Семёнов и Григорий Захаров.
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