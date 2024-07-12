Псковичи стали призёрами первого дня всероссийских соревнований по гребле

17:01, 12 июля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» стали призёрами первого дня Всероссийских соревнований по гребле на байдарках, которые проходят в Бронницах Московской области. Об этом сообщается в группе спортшколы «Ника» в соцсети «ВКонтакте».

Серебро на дистанции 1 000 метров завоевал Дмитрий Остренко. Также на этой дистанции бронзу выиграл Никита Полатовский. Тренируют спортсменов Андрей Семёнов и Григорий Захаров.

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