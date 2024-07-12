Бывшая преподавательница великолукского вуза предстанет перед судом

16:51, 12 июля 2024, ПАИ

Бывшая преподаватель великолукского вуза, обвиняемая в получении взяток от студентов и служебном подлоге, предстанет перед судом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины. Она обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий) и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с ноября 2019 года по май 2023 года обвиняемая получила от девяти студентов взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей за выставление в зачетной книжке экзаменационных оценок и зачетов по преподаваемым ею дисциплинам, а также за содействие в получении студентами зачетов и экзаменационных оценок по другим предметам.

В данный момент наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в СК.