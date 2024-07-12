Две великолучанки представят регион на Кубке России по стрельбе из лука

16:55, 12 июля 2024, ПАИ

Две великолучанки представят Псковскую область на Кубке России по стрельбе из лука в Новосибирске с 12 по 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в соревнованиях примут участие 286 спортсменов из 30 регионов страны.

В женском зачёте соревнований среди блочных лучников за награды поборются серебряный призёр прошедшего чемпионата страны Александра Савенкова и бронзовый призёр этих же соревнований в командном зачёте Ника Снеткова. В их категории будут состязаться 50 лучниц.

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