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Спорт

Две великолучанки представят регион на Кубке России по стрельбе из лука

Две великолучанки представят Псковскую область на Кубке России по стрельбе из лука в Новосибирске с 12 по 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Ника Снеткова завоевала бронзу на прошедшем чемпионате России. Фото здесь и далее: Российская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях примут участие 286 спортсменов из 30 регионов страны.

Александра Савенкова выиграла две медали на чемпионате России в Кызыле

В женском зачёте соревнований среди блочных лучников за награды поборются серебряный призёр прошедшего чемпионата страны Александра Савенкова и бронзовый призёр этих же соревнований в командном зачёте Ника Снеткова. В их категории будут состязаться 50 лучниц.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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