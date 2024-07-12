Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Идрице

20:09, 12 июля 2024, ПАИ

Памятные мероприятия в честь 80-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Идрице сегодня, 12 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

С приветственным словом на площади Знамени Победы к собравшимся обратились глава Себежского района Леонид Курсенков, депутат Себежского районного Собрания депутатов, почётный гражданин Себежского края Сергей Зенин, глава администрации городского поселения «Идрица» Михаил Андреев. В своих выступлениях они поздравили жителей и гостей посёлка с праздником, пожелали мирного неба над головой и здоровья.

«Есть у нас памятник Евгению Михайлову, герою Великой Отечественной войны, должны появляться улицы, дома, названные в честь наших земляков, участников специальной военной операции», – сказал глава района Леонид Курсенков.

Благодарственные письма вручены поисковикам отрядов «Идрицкий» и «Знамя Победы» за сохранение памяти.

Участники мероприятия возложили гирлянду славы, венки и цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны и к памятнику Евгения Михайлова на привокзальной площади.

Военком Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, председатель совета ветеранов п. Идрица Владимир Спиридонов выступили на братском воинском захоронении.

«Очень трудно отправлять земляков на войну, но ещё труднее, когда судьба распоряжается так, что они возвращаются к нам погибшими. В числе таких Денис Парамонов. Не могло быть по-другому. Не мог на Идрицкой земле родиться парень с другим характером. Наша молодёжь достойнейшим образом чтит заветы старшего поколения, героически выполняя поставленные задачи, даже ценою своей жизни. Память о Денисе и всех идричанах, которые погибли на полях СВО, в наших сердцах сохранится вечно», – подчеркнул Сергей Егоров.

Память погибших почтили минутой молчания. В их честь звучал воинский салют.

Литию по погибшим и погребённым защитникам Отечества отслужил настоятель храма Тихвинской Иконы Божией Матери в посёлке Идрица иерей Виталий Николаев.

На братском захоронении состоялось открытие памятной мемориальной плиты идричанину Денису Леонидовичу Парамонову, геройски погибшему на СВО. Земляки возложили цветы и поклонились герою.