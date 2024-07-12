Комплексное благоустройство продолжается на территории деревни Соловьи Псковского района

20:55, 12 июля 2024, ПАИ

Администрация Псковского района заключила контракт на асфальтирование придомовой территории между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи. Работы запланированы на середину июля, заявила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

​

По её словам, на этой территории выполнено устройство пешеходной дорожки, расширена площадка для парковки. В благоустройстве общественной территории участвовали местное ТОС, администрация Ядровской волости и Центр развития творчества детей и молодёжи (ЦРТДМ) Псковского района.

«Жители деревни Соловьи будут рады позитивным изменениям возле их домов. При посещении этого объекта на площадке всегда много людей, что свидетельствует о востребованности этой территории», – сказала Наталья Фёдорова.