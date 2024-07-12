Летний музыкальный вечер пройдёт в псковской библиотеке 13 июля
Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает псковичей на летний музыкальный вечер. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В исполнении Людмилой Трушталевской (сопрано) и Леонида Еремина (фортепиано) прозвучат известные романсы русских композиторов XIX века, а также песни и романсы музыкантов прошлого столетия. Вместе с музыкантами из Петербурга выступит Марина Мариненко (сопрано) из Пскова.
Мероприятие состоится 13 июля. Начало в 16:00 в актовом зале. Вход бесплатный.
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