Летний музыкальный вечер пройдёт в псковской библиотеке 13 июля

23:50, 12 июля 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает псковичей на летний музыкальный вечер. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В исполнении Людмилой Трушталевской (сопрано) и Леонида Еремина (фортепиано) прозвучат известные романсы русских композиторов XIX века, а также песни и романсы музыкантов прошлого столетия. Вместе с музыкантами из Петербурга выступит Марина Мариненко (сопрано) из Пскова.

Мероприятие состоится 13 июля. Начало в 16:00 в актовом зале. Вход бесплатный.