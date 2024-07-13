Прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в Опочке

13:10, 13 июля 2024, ПАИ

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу Сущевская, 2а в Опочке сегодня утром. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным сегодня, около 6 часов утра в одной из квартир многоквартирного дома произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

Проведение проверке поручено прокуратуре Опочецкого района. В ходе неё будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены под контроль прокуратуры области.

Напомним, что в результате взрыва пострадало два человека. Самостоятельно смогли эвакуироваться 40 человек, среди них – десять детей.

На месте работает руководитель аппарата губернатора Андрей Вьюнов. Происшествие находится под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.