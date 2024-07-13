Два человека пострадали в результате взрыва газа в Опочке

09:53, 13 июля 2024, ПАИ

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу Сущевская, 2а в Опочке. Происшествие произошло утром 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Самостоятельно эвакуировались 40 человек, среди них – 10 детей. В результате произошедшего повреждены две стены соседних квартир, два автомобиля во дворе дома. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня.

На месте работает руководитель аппарата губернатора Андрей Вьюнов. Происшествие находится под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.