Два человека пострадали в результате взрыва газа в Опочке
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу Сущевская, 2а в Опочке. Происшествие произошло утром 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Самостоятельно эвакуировались 40 человек, среди них – 10 детей. В результате произошедшего повреждены две стены соседних квартир, два автомобиля во дворе дома. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня.
На месте работает руководитель аппарата губернатора Андрей Вьюнов. Происшествие находится под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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