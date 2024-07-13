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Происшествия

Взрыв бытового газа произошёл в одном из многоквартирных домов Опочки сегодня утром

Взрыв бытового газа (МКД к центральной газовой сети не подключён) произошёл в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу Сущевская, 2а в Опочке сегодня утром. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Пострадали два человека – они госпитализированы. Погибших нет. Повреждены три квартиры и два автомобиля.

«Пожарные отработали быстро – прибыли на место через несколько минут после сообщения. Огонь ликвидирован в течение 15 минут. Люди уже покинули здание (в основном выехали к родственникам). При необходимости задействуем ПВР – муниципальная команда уже готовит соответствующее решение», – отметил глава региона.

В ближайшее время прибудут специалисты для оценки состояния дома. По поручению губернатора на место также выехал руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов.

«По мере появления новых данных буду оперативно информировать», – заверил Михаил Ведерников.

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