Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Закредитованным жителям Псковской области будет сложнее получить кредит

Банк России установит более жесткие условия для выдачи финансовыми организациями кредитов с третьего квартала 2024 года. «Для ограничения закредитованности граждан Банк России устанавливает лимиты на выдачу необеспеченных потребительских кредитов заемщикам, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% дохода. Благодаря этим действиям удалось снизить долю таких кредитов в целом по России с 63% в четвертом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года», - сообщил корреспонденту ПАИ исполняющий обязанности управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств все еще приходится на заемщиков, которые направляют свыше 50% доходов на погашение кредитов, отметил он.

Банк России принял решение о дальнейшем ужесточении макропруденциальных лимитов., добавил Валерий Фролов. С третьего квартала 2024 года потребительские кредиты без лимита кредитования, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, должны составлять не более 5% в общем объеме выдач у банков, не более 10% - у микрофинансовых организаций. При этом банкам запрещено выдавать кредитные карты таким заемщикам или увеличивать по ним кредитный лимит. Это снизит риски избыточной закредитованности заемщиков с высокой долговой нагрузкой, отметили в Банке России.

Напомним, ПДН – это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обращается) к его ежемесячным доходам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июля 2024

Закредитованным жителям Псковской области будет сложнее получить кредит
13 июля 2024

Псковская область вошла в топ-20 регионов по докапитализации регионального Фонда развития промышленности
12 июля 2024

Поправки о донастройке налоговой системы приняли в Госдуме
12 июля 2024

Объемы ипотечного кредитования в Псковской области снижаются
12 июля 2024

Кредитный портфель жителей Псковской области вырос почти на 16,5 млрд рублей
11 июля 2024

Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах
11 июля 2024

Михаил Сутягинский на «Иннопроме-2024» предложил оказывать меры господдержки предприятиям машиностроительной отрасли
11 июля 2024

Расширяющий региональные налоговые льготы закон приняли депутаты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...