Закредитованным жителям Псковской области будет сложнее получить кредит

23:01, 13 июля 2024, ПАИ

Банк России установит более жесткие условия для выдачи финансовыми организациями кредитов с третьего квартала 2024 года. «Для ограничения закредитованности граждан Банк России устанавливает лимиты на выдачу необеспеченных потребительских кредитов заемщикам, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% дохода. Благодаря этим действиям удалось снизить долю таких кредитов в целом по России с 63% в четвертом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года», - сообщил корреспонденту ПАИ исполняющий обязанности управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств все еще приходится на заемщиков, которые направляют свыше 50% доходов на погашение кредитов, отметил он.

Банк России принял решение о дальнейшем ужесточении макропруденциальных лимитов., добавил Валерий Фролов. С третьего квартала 2024 года потребительские кредиты без лимита кредитования, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, должны составлять не более 5% в общем объеме выдач у банков, не более 10% - у микрофинансовых организаций. При этом банкам запрещено выдавать кредитные карты таким заемщикам или увеличивать по ним кредитный лимит. Это снизит риски избыточной закредитованности заемщиков с высокой долговой нагрузкой, отметили в Банке России.

Напомним, ПДН – это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обращается) к его ежемесячным доходам.