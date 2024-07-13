Память погибшего экипажа ракетоносца почтили в Острове-2

17:58, 13 июля 2024, ПАИ

Памятное мероприятие, посвящённое экипажу ракетоносца Ту-16, погибшего во время учебно-боевых учений 13 июля 1988 года, прошло в Острове-2. Об этом пишет газета «Островские вести».

У обелиска лётному экипажу ракетоносца Ту-16 собрались представители органов местного самоуправления и сослуживцы, а также ветераны вооружённых сил, представители молодёжных патриотических организаций и объединений, общественность.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, а также ветеран вооружённых сил Николай Акиншин и другие сослуживцы поделились с собравшимися воспоминаниями об экипаже погибшего ракетоносца.

«Да, наши товарищи-однополчане погибли в мирное время, но они погибли в бою. И бились они за то, чтобы наша страна ещё несколько десятилетий после окончания Великой Отечественной войны жила под мирным небом. Грозное оружие морских авиаторов было надёжным щитом для защиты Родины», – рассказали они.

После символической минуты молчания все присутствующие возложили к обелиску экипажу цветы.



Напомним, катастрофа произошла над Баренцевым морем северо-западнее острова Колгуев. В море упал самолёт Ту-16. Весь экипаж погиб. Он состоял из шести человек: командира экипажа майора Василия Ефимова, помощника командира старшего лейтенанта Владимира Усова, штурманов корабля капитана Анатолия Исаенко и лейтенанта Вагана Еркнапещяна, командира огневых установок прапорщика Юрия Москаленко и стрелка-радиста прапорщика Эдуарда Рыбалтовского.