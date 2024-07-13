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Общество

Митинг в 80-летие освобождения от фашистов прошел в Опочке

Торжественный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков прошел на Советской площали города, сообщает издание «Красный маяк».

Фото: газета "Красный маяк"

С Днём освобождения Опочки участников митинга поздравил глава муниципалитета Юрий Ильин. «В этот день мы низко склоняем головы перед поколением, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Это праздник мужества и героизма. Будем же и впредь бережно хранить в наших сердцах память о тех, кто немыслимой ценой отстоял интересы нашего государства в годы Великой Отечественной войны», – сказал он, выступая на митинге.

Поздравления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опочанам передал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

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