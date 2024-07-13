«Дерзкие» победили в «Профсоюзных стартах» в Псковской области

22:46, 13 июля 2024, ПАИ

Соревнования «Профсоюзные старты» проходили сегодня на туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе. Они проводились среди активистов профсоюза государственных учреждений и обслуживания, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа









В «Профсоюзных стартах» победила команда «Дерзкие», её участникам вручили призы. Также наградили маленьких участников соревнований – им председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и обслуживания Татьяна Победова вручила подарки и дипломы участников.

Псковский облсовпроф по специальным программам организует выезды на свои турбазы для проведения мероприятий, используя ресурсы профобъединения. «Мы рады, что способны оказать такую поддержку для членов профсоюзов», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Для профактива первичных профсоюзных организаций при поддержке Псковского облсовпрофа проводятся мероприятия различной направленности: от профилактики выгорания и психологической помощи до спортивных состязаний. В рамках выездного мероприятия профактивисты получают новые знания, соревнуются и активно отдыхают, уточнили в пресс-службе.

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