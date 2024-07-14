Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников
Мошенники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, четырём пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт мошенники получили доступ к личным кабинетам граждан и заблокировали их учётные записи.
При этом пострадавшие предоставили звонившим информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений.
В настоящее время потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
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