Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

11:46, 14 июля 2024, ПАИ

Мошенники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, четырём пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт мошенники получили доступ к личным кабинетам граждан и заблокировали их учётные записи.

При этом пострадавшие предоставили звонившим информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений.

В настоящее время потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.