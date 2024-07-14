Более 8 км преодолели участники «Псковского пятиборья»

15:54, 14 июля 2024, ПАИ

Тренировку по «Свим-сап-ран-байк-трейлу», или «Псковскому пятиборью», провела сегодня, 14 июля, Федерация зимнего плавания Псковской области. Участие в ней могли принять спортсмены в возрасте от 14 лет, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания региона.

Пятиборье включало в себя такие дисциплины, как бег, плавание, заезд на велосипедах, трейл и заплыв на сапбордах. Участники бежали от Ольгинской часовни по берегу до Мирожского монастыря (1,5 км), затем пересекали реку Великую вплавь от Мирожского монастыря до улицы Георгиевской (0,3 км), ехали на велосипедах по набережной от улицы Георгиевской до сада камней в парке Куопио (2,6 км), в рамках трейлового этапа переходили реку Пскову вброд и бежали до Варлаамской башни Псковского кремля (2,6 км). Затем на сапбордах сплавлялись от Варлаамской башни до Ольгинской часовни (1,2 км). Общая протяжённость пяти этапов составила 8,2 км.

Среди мужчин первое место занял Илья Межуев (45 минут 48 секунд), второе – Илья Петров (46 минут 10 секунд), третье – Артур Мордовцев (46 минут 24 секунды).

Среди девушек первое место заняла Марго Компаниец (46 минут 15 секунд), второе – Ульяна Быкова (48 минут 20 секунд) и третье – Наталья Карпенко (53 минуты 40 секунд).