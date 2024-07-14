Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 8 км преодолели участники «Псковского пятиборья»

Тренировку по «Свим-сап-ран-байк-трейлу», или «Псковскому пятиборью», провела сегодня, 14 июля, Федерация зимнего плавания Псковской области. Участие в ней могли принять спортсмены в возрасте от 14 лет, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания региона.

Более 8 км преодолели участники «Псковского пятиборья». Фото: ПАИ

Пятиборье включало в себя такие дисциплины, как бег, плавание, заезд на велосипедах, трейл и заплыв на сапбордах. Участники бежали от Ольгинской часовни по берегу до Мирожского монастыря (1,5 км), затем пересекали реку Великую вплавь от Мирожского монастыря до улицы Георгиевской (0,3 км), ехали на велосипедах по набережной от улицы Георгиевской до сада камней в парке Куопио (2,6 км), в рамках трейлового этапа переходили реку Пскову вброд и бежали до Варлаамской башни Псковского кремля (2,6 км). Затем на сапбордах сплавлялись от Варлаамской башни до Ольгинской часовни (1,2 км). Общая протяжённость пяти этапов составила 8,2 км.

Среди мужчин первое место занял Илья Межуев (45 минут 48 секунд), второе – Илья Петров (46 минут 10 секунд), третье – Артур Мордовцев (46 минут 24 секунды).

Среди девушек первое место заняла Марго Компаниец (46 минут 15 секунд), второе – Ульяна Быкова (48 минут 20 секунд) и третье – Наталья Карпенко (53 минуты 40 секунд).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2024

Более 8 км преодолели участники «Псковского пятиборья»
13 июля 2024

Псковские профсоюзы поддержали футбольный турнир
13 июля 2024

«Дерзкие» победили в «Профсоюзных стартах» в Псковской области
13 июля 2024

Веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля
12 июля 2024

Опочане в очередной раз приветствовали участников ралли «900 озёр»
12 июля 2024

В Опочецком муниципальном округе дан старт ралли ​«900 озёр»
12 июля 2024

ФК «Псков» второй год подряд сыграет в Кубке России по футболу
12 июля 2024

Псковичи стали призёрами первого дня всероссийских соревнований по гребле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...