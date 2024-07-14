Музыкальный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Пскове 16 июля

19:46, 14 июля 2024, ПАИ

Ежегодный традиционный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова16 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концертная программа посвящена музыке двух известных композиторов ХIХ века – Францу Шуберту и Петру Чайковскому. Исполнители: Николай Егоров (виолончель, город Москва), Валентина Сергиенко (фортепиано, Псков).

Концерт состоится 16 июля в актовом зале. Начало: в 16:00.