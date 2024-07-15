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День Берегини наступил по народному календарю

15 июля на Руси чествовали Берегиню – великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли, пишет сalend.ru. Часто её представляли в образе белоствольной берёзы, поэтому девушки отправлялись в лес, чтобы выразить почтение этому дереву и попросить счастья в любви.

Существовал способ, с помощью которого можно было попытаться приворожить любимого человека, обратившись к Берегине. Для этого тайно брали маленькую веточку берёзы и клали её на порог. Как только молодой человек переступал через эту веточку, девушка сразу же поднимала её и прятала в сухом месте, произнося заклинание: «Пусть этот прут сохнет, а (имя юноши) пусть от любви ко мне сохнет».

Берёза считалась особенным деревом, люди верили, что она оберегает от происков нечистой силы. Поэтому берёзу часто сажали рядом с домом.

Некоторые учёные считают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Не зря Берегиня помогала рыбакам: в ответ на их просьбы она посылала им богатый улов. Также её считали защитницей всех, кто жил на берегах рек.

Берегиня оказывала помощь крестьянам во многих делах: оберегала скот, наделяла травы способностью исцелять, питала плоды и овощи. Считалось, что в период сенокоса нужно было выносить на луга вышитые полотенца и после умывания лица вытираться ими. Люди верили, что это подарит им здоровье и силу. Однако заниматься жатвой в этот день не рекомендовалось.

С приходом христианства образ Берегини слился с образом Богоматери, поэтому в этот день чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Ещё одно название этого праздника — день Петровой Матки, по имени святого Петра, память которого отмечали незадолго до этого дня.

В этот праздник обращали внимание на деревья: если на них появлялось много жёлтых листьев, это предвещало раннее наступление осени и зимы.

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