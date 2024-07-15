Специалисты по спортивной медицине собрались на конференции в Пскове
Первая Северо-Западная научно-практическая конференция по вопросам инноваций в спортивной и восстановительной медицине в спорте высших достижений и адаптивном спорте «СпортМедПсков» состоялась в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.
В работе конференции приняли участие главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев, главный внештатный специалист Северо-Запада России по спортивной медицине Виктория Данилова-Перлей, ректор Академии физической и реабилитационной медицины, доктор биологических наук, профессор, физиолог, специалист по физической и реабилитационной медицине Анатолий Шевцов и другие.
«Отделение спортивной медицины Детской областной клинической больницы уделяет основное внимание спорту высших достижений, а за плечами имеет подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Специалисты отделения для улучшения показателей занимаются со спортсменами олимпийской сборной России, проживающими на территории Псковской области», – отметили в комитете.
Напомним, что организатором конференции стал главный внештатный специалист по спортивной медицине и детской травматологии и ортопедии комитета по здравоохранению Псковской области, и. о. главврача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Он отметил, что на сегодняшний день Псков показывает повышение уровня оказания медицинской помощи населению.
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