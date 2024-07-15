Две деревни Островского района временно останутся без электроэнергии 16 июля
Два населённых пункта Островского района временно останутся без света 16 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревнях Решёты и Кустари.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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