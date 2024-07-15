Тюрьма грозит жителю Палкинского района за незаконную вырубку леса

12:11, 15 июля 2024, ПАИ

Тюрьма грозит жителю Палкинского района за незаконную вырубку леса в Печорском районе, сообщили ПАИ в прокуратуре Палкинского района.

Следствие установило, что в октябре прошлого года житель Палкинского района, не имея разрешительных документов, вырубил несколько сосен в лесу. В результате он нанёс Печорскому лесничеству ущерб на сумму 59 011 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до полутора миллионов рублей, принудительные работы сроком на четыре года или лишение свободы на срок до двух лет.