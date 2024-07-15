Около шести миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

11:43, 15 июля 2024, ПАИ

Около шести миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников, представляющихся брокерами и сотрудниками банков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, злоумышленники обманули граждан под предлогом дополнительного заработка в интернете и предотвращения оформления несанкционированных кредитов. Мошенники также ввели в заблуждение некоторых псковичей при осуществлении на сайте купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.