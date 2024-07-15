Рак предстательной железы помогла выявить диспансеризация у псковича
Диспансеризация помогла выявить рак предстательной железы у мужчины в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«В Пскове мужчина при прохождении диспансеризации сдавал анализы. Одним из скринингов у мужчин после 40 лет является анализ крови на определение простатспецифического антигена», – рассказали в комитете.
Данный показатель у пациента был повышен. Мужчину направили на второй этап диспансеризации. После дополнительного обследования у него выявили рак предстательной железы.
«Мужчина прошёл курс лечения в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Благодаря раннему выявлению достигнута ремиссия», – отметили в комитете.
О том, где можно пройти диспансеризацию, читайте по ссылке.
Добавим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».
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