Рак предстательной железы помогла выявить диспансеризация у псковича

15:47, 15 июля 2024, ПАИ

Диспансеризация помогла выявить рак предстательной железы у мужчины в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В Пскове мужчина при прохождении диспансеризации сдавал анализы. Одним из скринингов у мужчин после 40 лет является анализ крови на определение простатспецифического антигена», – рассказали в комитете.

Данный показатель у пациента был повышен. Мужчину направили на второй этап диспансеризации. После дополнительного обследования у него выявили рак предстательной железы.

«Мужчина прошёл курс лечения в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Благодаря раннему выявлению достигнута ремиссия», – отметили в комитете.

О том, где можно пройти диспансеризацию, читайте по ссылке.

Добавим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».