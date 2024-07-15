Псковичи могут с удобством пройти диспансеризацию в отделении профилактики городской поликлиники

12:58, 15 июля 2024, ПАИ

Псковичи могут пройти диспансеризацию и профессиональный осмотр в отделении профилактики Псковской городской поликлиники. Оно находится в Пскове, на улице Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б. Отделение работает в будни и по субботам.

Здесь абсолютно безопасная зона для посетителей – пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний здесь нет.

Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углубленные профосмотры – сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентгеноскопию, маммографию, пройти осмотр гинеколога и онколога. А с появлением кабинета УЗИ-диагностики псковичам будет доступен и второй этап диспансеризации по направлению врача.

На первом этаже можно посетить кабинеты специалистов и сделать обследование на томографе, а на втором – сделать рентген, флюорографию и маммографию.

Для прохождения диспансеризации каждый может получить оплачиваемый выходной. Записаться на её прохождение можно в регистратуре своей поликлиники, по телефону 29-90-28, а на углубленную после COVID-19 – через «Госуслуги». Кстати, работа отделения выстроена таким образом, что на обследование могут записаться не только жители Пскова, но и пациенты из других муниципалитетов.

В отделении созданы все возможные условия для безопасного, комфортного и удобного обследования. Недавно здесь провели капитальный ремонт помещений первых двух этажей и закупили оборудование.

Вскоре посещать отделение станет ещё удобнее, так как здесь планируют открыть дневной стационар. А на третьем этаже планируют создать центр амбулаторной онкологической помощи.

Прикрепляем подробную схему того, как можно пройти в отделение.

Кроме того, для удобства псковичей рядом с отделением организованы парковки.

Добавим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».