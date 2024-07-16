Псковский и ленинградский омбудсмены обсудили вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей

10:48, 16 июля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провёл рабочую встречу с омбудсменом в Ленинградской области Сергеем Шабановым. Об этом Дмитрий Шахов сообщил ПАИ.

Участники встречи обсудили разные вопросы, среди которых были поддержка участников СВО и их семей, особенности работы по рассмотрению обращений, а также взаимодействие для оперативного решения вопросов среди соседних регионов.

Сергей Шабанов, как председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО, подчеркнул важность таких встреч. Кроме того, он обратил внимание на важность работы омбудсменов в восстановлении прав участников СВО.

В свою очередь Дмитрий Шахов подчеркнул, что большое количество псковичей подписали контракт и проходят военную службу в Ленинградской области. Аналогичная ситуация и с жителями Ленинградской области, которые служат на Псковщине.

«Поэтому чем оперативнее будет наше взаимодействие, тем быстрее будут рассмотрены жалобы и обращения граждан», – отметил он.

В частности, такой опыт взаимодействия уже был положительным. Тогда псковский омбудсмен помог мужу жительницы Санкт-Петербурга в оформлении удостоверения участника боевых действий.