19-летний молодой человек утонул в озере Себежского района
Тело 19-летнего молодого человека обнаружили во время проведения поисково-водолазных работ в Могилинском озере Себежского района. Он утонул вечером 15 июля, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело и передала его следственно-оперативной группе.
На месте работали спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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