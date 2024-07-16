19-летний молодой человек утонул в озере Себежского района

11:19, 16 июля 2024, ПАИ

Тело 19-летнего молодого человека обнаружили во время проведения поисково-водолазных работ в Могилинском озере Себежского района. Он утонул вечером 15 июля, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело и передала его следственно-оперативной группе.

На месте работали спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.