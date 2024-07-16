Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в одной из библиотек Псковского района
Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в Большезагорской библиотеке в деревне Большое Загорье Карамышевской волости. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.
В библиотеке установили новые двери, выровняли пол, постелили линолеум, заменили электрику и выполнили косметический ремонт. В прошлом году установили пандус для маломобильных граждан, а также заменили мебель, провели интернет и обновили выставочные стеллажи.
Напомним, что работы проводятся в рамках реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек».
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