Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в одной из библиотек Псковского района

13:04, 16 июля 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в Большезагорской библиотеке в деревне Большое Загорье Карамышевской волости. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

В библиотеке установили новые двери, выровняли пол, постелили линолеум, заменили электрику и выполнили косметический ремонт. В прошлом году установили пандус для маломобильных граждан, а также заменили мебель, провели интернет и обновили выставочные стеллажи.

Напомним, что работы проводятся в рамках реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек».