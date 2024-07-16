Разделить первые моменты жизни и помочь добрым словом: как в Псковском перинатальном центре трудятся врачи – акушеры-гинекологи

15:20, 16 июля 2024, ПАИ

Профессиональный праздник отметили врачи – акушеры-гинекологи 15 июля. В Псковском клиническом перинатальном центре трудятся настоящие профессионалы своего дела – их более 30 человек. Разделить первые моменты жизни, помочь ласковым словом и поддержать во время родов – именно то, что делают врачи – акушеры-гинекологи на протяжении долгих лет работы. О том, как работают самые опытные специалисты медучреждения, смотрите в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Ирина Михеева работает врачом – акушером-гинекологом уже больше 33 лет. Она признаётся: врач такой категории должен знать всё о здоровье женщины. Сталкиваясь с беременностью и родами, он должен уметь делать всё, что и другие специалисты.

А врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова уверена, что врачи, помогающие рождаться малышам, особенные люди. И ведь доказательство тому точно есть – каждый день на рабочем месте у этих людей происходит настоящая радость.

Трудится в Перинатальном центре и ещё один полюбившийся пациенткам специалист – врач – акушер-гинеколог Татьяна Баженова. Она помогает испытать счастье материнства женщинам уже 38 лет. К каждой пациентке у неё любящий подход и полное понимание.

А первые эмоции от радостных новостей о беременности практически каждый день видит заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова. Именно она ведёт пациенток, проводит абмулаторный приём, делит горести и радости женщин на протяжении долгих лет. Среди её пациенток уже есть и целые династии.

Всего в перинатальном центре трудятся порядка 30 акушеров-гинекологов. «От всего сердца хочется пожелать им терпения, сил в этом нелёгком деле. И поблагодарить их за труд ежедневный, круглосуточный, без выходных и праздников, и за их неравнодушие к профессии и к нашему призванию в целом», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.