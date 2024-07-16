Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Разделить первые моменты жизни и помочь добрым словом: как в Псковском перинатальном центре трудятся врачи – акушеры-гинекологи

Профессиональный праздник отметили врачи – акушеры-гинекологи 15 июля. В Псковском клиническом перинатальном центре трудятся настоящие профессионалы своего дела – их более 30 человек. Разделить первые моменты жизни, помочь ласковым словом и поддержать во время родов – именно то, что делают врачи – акушеры-гинекологи на протяжении долгих лет работы. О том, как работают самые опытные специалисты медучреждения, смотрите в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Ирина Михеева работает врачом – акушером-гинекологом уже больше 33 лет. Она признаётся: врач такой категории должен знать всё о здоровье женщины. Сталкиваясь с беременностью и родами, он должен уметь делать всё, что и другие специалисты.

А врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова уверена, что врачи, помогающие рождаться малышам, особенные люди. И ведь доказательство тому точно есть – каждый день на рабочем месте у этих людей происходит настоящая радость.

Трудится в Перинатальном центре и ещё один полюбившийся пациенткам специалист – врач – акушер-гинеколог Татьяна Баженова. Она помогает испытать счастье материнства женщинам уже 38 лет. К каждой пациентке у неё любящий подход и полное понимание.

А первые эмоции от радостных новостей о беременности практически каждый день видит заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова. Именно она ведёт пациенток, проводит абмулаторный приём, делит горести и радости женщин на протяжении долгих лет. Среди её пациенток уже есть и целые династии.

Всего в перинатальном центре трудятся порядка 30 акушеров-гинекологов. «От всего сердца хочется пожелать им терпения, сил в этом нелёгком деле. И поблагодарить их за труд ежедневный, круглосуточный, без выходных и праздников, и за их неравнодушие к профессии и к нашему призванию в целом», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2024

Преподаватели ПсковГУ приняли участие в организации и проведении заездов молодёжного форума «Истоки»
16 июля 2024

«Мегафон» признали лучшим в России по скорости мобильного интернета и покрытию сети
16 июля 2024

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 18 июля
16 июля 2024

Разделить первые моменты жизни и помочь добрым словом: как в Псковском перинатальном центре трудятся врачи – акушеры-гинекологи
16 июля 2024

Обучение наблюдателей от Общественной палаты началось в муниципалитетах Псковской области
16 июля 2024

Жару до 31 градуса и дождь прогнозируют в Псковской области 17 июля
16 июля 2024

Почти 31 тысячу тонн кормов заготовили аграрии Псковской области
16 июля 2024

Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в одной из библиотек Псковского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...