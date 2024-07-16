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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на сентябрьских выборах

Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на:

Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва;

Досрочные выборы главы Гдовского района;

Выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва;

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва;

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвёртого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвёртого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Серёдкинская волость» четвёртого созыва;

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Красноармейская волость» пятого созыва;

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва;

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Красноярское» Киреевского района пятого созыва по Красноярскому пятимандатному избирательному округу №1;

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Таловского муниципального района седьмого созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов городского поселения «Город Поворино» Поворинского муниципального района Воронежской области пятого созыва;

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов городского поселения «Город Россошь» Россошанского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №9, №18, №19;

Выборы главы Островского сельского поселения Аннинского муниципального района;

Выборы главы Хлебородненского сельского поселения Аннинского муниципального района;

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района восьмого созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Караяшниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Марьевского сельского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;

Досрочные выборы главы Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района;

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района седьмого созыва;

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Песковского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11;

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Таловского городского поселения Таловского муниципального района седьмого созыва;

Выборы главы Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Народненского сельского поселения Терновского муниципального района третьего созыва;

Выборы депутатов Совета народных депутатов Терновского сельского поселения Терновского муниципального района второго созыва;

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района второго созыва.

ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП 602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с 30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, г. Псков, ул. Красноармейская д. 4, каб.4., почтовый адрес: 180007, г. Псков, ул. Красноармейская д. 4, каб.4.), готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове:

Щиты 6*3 м

  • стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

Сити-форматы 1,2*1,8м.

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

Сити-формат 1*2,4м.

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц.
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

Пиллар 1,4*3 м.

  • стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц..
  • стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

  • стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
  • стоимость размещения – бесплатно.
  • стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA

  • стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
  • стоимость размещения – бесплатно.
  • стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промо акций и BTL мероприятий:

Промоутер час от 250

Супервайзер час от 500

Оформление шарами от 600

Предлагаем вам проведение промо акций и BTL мероприятий любой сложности в Пскове и Псковской области. Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией

  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»

Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ её персонализации).

Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.

Печать газет:

4 полосы А3, 4+4, 45гр

10000 шт. = 80 000 руб.

30000 шт. = 110 000 руб.

50000 шт. = 156 000 руб.

100000 шт. = 299 000 руб.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г./КВ.М.

Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м.кв.

Листовки и флаерсы – цифровая печать

4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
1+0 — печать с одной стороны одним цветом

130 Г./КВ.М.

Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м. кв.

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

Материал

360 dpi

540 dpi

720 dpi

1080 dpi

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м.

600

700

760

880

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м.

720

820

880

1140

Интерьерная печать

Вид материала

Разрешение печати, dpi

Стоимость розница,
руб./м. кв.

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

540 х 720 dpi, 4 Pass

700

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

720 х 720 dpi, 6 Pass

864

Интерьерная печать на матовой бумаге , 150 гр

Разрешение печати/формат печати

А2

А1

А0

за 1 кв. м

540 dpi

270

446

660

660

720 dpi

504

980

1960

1960

Предлагаем вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и пост печатной обработки).

Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Версия для печати
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