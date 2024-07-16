Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на сентябрьских выборах
Размещение на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации на:
Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва;
Досрочные выборы главы Гдовского района;
Выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва;
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва;
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвёртого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвёртого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Серёдкинская волость» четвёртого созыва;
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Красноармейская волость» пятого созыва;
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва;
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Красноярское» Киреевского района пятого созыва по Красноярскому пятимандатному избирательному округу №1;
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Таловского муниципального района седьмого созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов городского поселения «Город Поворино» Поворинского муниципального района Воронежской области пятого созыва;
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов городского поселения «Город Россошь» Россошанского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №9, №18, №19;
Выборы главы Островского сельского поселения Аннинского муниципального района;
Выборы главы Хлебородненского сельского поселения Аннинского муниципального района;
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района восьмого созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Караяшниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Марьевского сельского поселения Ольховатского муниципального района третьего созыва;
Досрочные выборы главы Шубинского сельского поселения Острогожского муниципального района;
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района седьмого созыва;
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Песковского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11;
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Таловского городского поселения Таловского муниципального района седьмого созыва;
Выборы главы Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Народненского сельского поселения Терновского муниципального района третьего созыва;
Выборы депутатов Совета народных депутатов Терновского сельского поселения Терновского муниципального района второго созыва;
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района второго созыва.
ООО «Фабрика рекламы Энди» (ИНН 6027147971, КПП 602701001, ОГРН 1136027001296, р/с 40702810451000000109, к/с 30101810300000000602, БИК 045805602, Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк, юридический адрес: 180007, г. Псков, ул. Красноармейская д. 4, каб.4., почтовый адрес: 180007, г. Псков, ул. Красноармейская д. 4, каб.4.), готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, организации промоакций и BTL мероприятий, изготовление сувенирной продукции и печать агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.
Прайс-лист на наружную рекламу в Пскове:
Щиты 6*3 м
- стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.
Сити-форматы 1,2*1,8м.
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.
Сити-формат 1*2,4м.
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц.
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.
Пиллар 1,4*3 м.
- стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно 1 раз в месяц..
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.
LED-ЭКРАН
2*1,5 МФЦ
- стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
- стоимость размещения – бесплатно.
- стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
- стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
- стоимость размещения – бесплатно.
- стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
Прайс-лист на услуги по проведению промо акций и BTL мероприятий:
Промоутер час от 250
Супервайзер час от 500
Оформление шарами от 600
Предлагаем вам проведение промо акций и BTL мероприятий любой сложности в Пскове и Псковской области. Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
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Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
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Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
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Фото: Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ её персонализации).
Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.
Печать газет:
4 полосы А3, 4+4, 45гр
10000 шт. = 80 000 руб.
30000 шт. = 110 000 руб.
50000 шт. = 156 000 руб.
100000 шт. = 299 000 руб.
Листовки и флаерсы – офсетная печать
130 Г./КВ.М.
Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м.кв.
Листовки и флаерсы – цифровая печать
4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
1+0 — печать с одной стороны одним цветом
130 Г./КВ.М.
Возможен вариант печати на бумаге 170 и 300 гр./м. кв.
Буклеты – офсетная печать
Широкоформатная печать
|
Материал
|
360 dpi
|
540 dpi
|
720 dpi
|
1080 dpi
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м.
|
600
|
700
|
760
|
880
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м.
|
720
|
820
|
880
|
1140
Интерьерная печать
|
Вид материала
|
Разрешение печати, dpi
|
Стоимость розница,
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
540 х 720 dpi, 4 Pass
|
700
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 720 dpi, 6 Pass
|
864
Интерьерная печать на матовой бумаге , 150 гр
|
Разрешение печати/формат печати
|
А2
|
А1
|
А0
|
за 1 кв. м
|
540 dpi
|
270
|
446
|
660
|
660
|
720 dpi
|
504
|
980
|
1960
|
1960
Предлагаем вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и пост печатной обработки).
Расчёт осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
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