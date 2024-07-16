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Экономика

Центр поддержки экспорта Псковской области помогает укреплять бизнес-связи с предпринимателями из Белоруссии

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») организовал встречу предпринимателей нашего региона и представителей торговых сетей и дистрибьюторов из Белоруссии. Основной целью мероприятия стало проведение переговоров с предприятиями Псковской области с перспективой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими партнёрами.

Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук отметила, что подобные мероприятия уже стали доброй традицией, и в последнее время внешнеторговый оборот сильно увеличился. «И это неудивительно, так как у нас одинаковая культура потребления, одинаковый менталитет, минимальное количество внешних барьеров», – подчеркнула она.

В рамках программы заявлено более 20 компаний псковского бизнеса и более десяти компаний со стороны Белоруссии. Подробнее о том, насколько успешно прошли переговоры между производителями пищевой отрасли Псковской области и потенциальными партнёрами из Белоруссии, смотрите в видеосюжете ПАИ.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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