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Экономика

Преимущество экономического потенциала Псковской области назвала Екатерина Ершова

Преимущество экономического потенциала Псковской области назвала руководитель регионального Фонда инвестразвития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

Екатерина Ершова: «Подготовка инвестпаспортов муниципальных образований очень важна». Фото: ПАИ

«Не каждый субъект может похвастаться тем, что в каждом муниципальном образовании у него имеется потенциальная площадка для любого вида деятельности. Я говорю о туристическом, промышленном кластерах, об объектах культурного наследия, о сельскохозяйственном секторе. Это наше преимущество в субъекте, и это ещё раз подтверждает, что подготовка инвестпаспортов муниципальных образований очень важна, потому что мы не акцентируем внимание на каком-то конкретном муниципальном образовании», – подчеркнула Екатерина Ершова.

«У нас есть возможность предложить [инвесторам. – ПАИ] любую локацию... Я надеюсь, что мы не будем останавливаться и применим в практическом использовании результат этого продукта. Это ценно, мы сейчас с этим работаем», – сказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области, говоря о работе над проектом «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края».

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.

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