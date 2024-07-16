Преимущество экономического потенциала Псковской области назвала Екатерина Ершова

18:20, 16 июля 2024, ПАИ

Преимущество экономического потенциала Псковской области назвала руководитель регионального Фонда инвестразвития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

«Не каждый субъект может похвастаться тем, что в каждом муниципальном образовании у него имеется потенциальная площадка для любого вида деятельности. Я говорю о туристическом, промышленном кластерах, об объектах культурного наследия, о сельскохозяйственном секторе. Это наше преимущество в субъекте, и это ещё раз подтверждает, что подготовка инвестпаспортов муниципальных образований очень важна, потому что мы не акцентируем внимание на каком-то конкретном муниципальном образовании», – подчеркнула Екатерина Ершова.

«У нас есть возможность предложить [инвесторам. – ПАИ] любую локацию... Я надеюсь, что мы не будем останавливаться и применим в практическом использовании результат этого продукта. Это ценно, мы сейчас с этим работаем», – сказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области, говоря о работе над проектом «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края».

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.