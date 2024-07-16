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Общество

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 3 августа

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдёт в Изборске 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Изборская крепость – символ защиты русской земли, главный форпост северо-западных рубежей. Ежегодно в первые выходные августа в Изборске проходит фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Дата проведения фестиваля приурочена ко Дню воздушно-десантных войск», – отметили в пресс-службе музея.

В фестивале примут участие клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Белгорода. Реконструкторы воссоздадут в Изборской крепости события XIV–XVII веков и помогут гостям Изборска погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов того времени.

Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам манёвров, пеший турнир, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

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