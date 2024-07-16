Спасатели проводят поиски пропавшего мужчины в озере Пустошкинского района

19:35, 16 июля 2024, ПАИ

Водолазная группа областной службы спасения проводит поиски пропавшего мужчины в Пустошкинском районе. Поиски ведутся в озере Ашо в деревне Забелье сегодня, 16 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчина 1956 года рождения в ходе поисков не обнаружен. Поисковые работы продолжатся.