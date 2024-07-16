Спасатели проводят поиски пропавшего мужчины в озере Пустошкинского района
Водолазная группа областной службы спасения проводит поиски пропавшего мужчины в Пустошкинском районе. Поиски ведутся в озере Ашо в деревне Забелье сегодня, 16 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Мужчина 1956 года рождения в ходе поисков не обнаружен. Поисковые работы продолжатся.
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