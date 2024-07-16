Первые находки сделали поисковики в ходе Х экспедиции «Себежского укрепрайона»

20:53, 16 июля 2024, ПАИ

Первые находки сделали поисковики в рамках Х экспедиции «Себежского укрепрайона», которая стартовала 14 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В этой экспедиции участвуют почти 50 добровольцев, большинство уже опытные бойцы, побывавшие в экспедициях несколько раз.

«Отработали сегодня на супер с плюсом. Находок много, есть поистине уникальные для истории, которую мы пишем нашей работой. Описывать всё долго и муторно, но поверьте, мы все в полном восторге. А пока несколько фотографий из наших приключений», – отметил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.