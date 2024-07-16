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Первые находки сделали поисковики в ходе Х экспедиции «Себежского укрепрайона»

Первые находки сделали поисковики в рамках Х экспедиции «Себежского укрепрайона», которая стартовала 14 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Первые находки сделали поисковики в ходе Х экспедиции «Себежского укрепрайона». Фото здесь и далее: соцсети Владимира Бумакова

В этой экспедиции участвуют почти 50 добровольцев, большинство уже опытные бойцы, побывавшие в экспедициях несколько раз.

«Отработали сегодня на супер с плюсом. Находок много, есть поистине уникальные для истории, которую мы пишем нашей работой. Описывать всё долго и муторно, но поверьте, мы все в полном восторге. А пока несколько фотографий из наших приключений», – отметил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

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