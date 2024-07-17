Выставка «Псков восстановленный» откроется в музее 19 июля

11:37, 17 июля 2024, ПАИ

Выставка «Псков восстановленный» откроется в Псковском музее (улица Некрасова, 7) в 15:00 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция посвящена разрушенному в годы Великой Отечественной войны городу, но восстановленному благодаря послевоенным мероприятиям. На выставке будут представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея. Некоторые из них посетители смогут увидеть впервые.

Большую коллекцию фотографий с видами разрушенного и освобождённого города предоставил для показа на юбилейной выставке Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.