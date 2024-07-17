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Культура

Выставка «Псков восстановленный» откроется в музее 19 июля

Выставка «Псков восстановленный» откроется в Псковском музее (улица Некрасова, 7) в 15:00 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка «Псков восстановленный» откроется в музее 19 июля. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция посвящена разрушенному в годы Великой Отечественной войны городу, но восстановленному благодаря послевоенным мероприятиям. На выставке будут представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея. Некоторые из них посетители смогут увидеть впервые.

Большую коллекцию фотографий с видами разрушенного и освобождённого города предоставил для показа на юбилейной выставке Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

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