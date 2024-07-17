Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области
Горячую линию по вопросам голосования на предстоящих выборах запустила избирательная комиссия Псковской области, сообщил ПАИ председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«По опыту работы в избирательной системе мы прекрасно понимаем, что сколько бы мы не рассказывали о том, когда будут проходить выборы, где состоится голосование, какие способы голосования существуют, у избирателей всегда остаются вопросы. Кто-то что-то где-то не дослушал, кто-то подзабыл, кто-то недосмотрел. Поэтому мы делаем очень многое, чтобы информировать наших избирателей по всем возможным каналам коммуникации. Мы пришли к выводу, что самый удобный канал коммуникации – это пообщаться лично», – пояснил Игорь Сопов.
В связи с этим традиционно в преддверии выборов избирательная комиссия открывает горячую линию для избирателей. Её телефон 8-800-222-46-60.
«Туда может позвонить любой избиратель, уточнить свой вопрос. Телефон многоканальный. Исходя из опыта работы на кампании губернатора и по выборам президента Российской Федерации, мы поняли, что большая часть вопросов относятся к новым формам голосования. Это дистанционное электронное голосование. По итогам проведения президентской кампании у нас на горячую линию обратилось порядка 580 человек. Много вопросов было именно по ДЭГ. Поэтому телефон мы сделали многоканальным. Когда вы звоните туда, оператор предоставляет вам возможность: либо вы задаёте вопрос про ДЭГ, либо вам отвечают на вопросы, которые связаны с выборной кампанией. Такое живое общение позволит нашим избирателям решить все свои вопросы», – подчеркнул Игорь Сопов.
Отметим, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
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Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области
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