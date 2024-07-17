Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области

14:01, 17 июля 2024, ПАИ

Горячую линию по вопросам голосования на предстоящих выборах запустила избирательная комиссия Псковской области, сообщил ПАИ председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«По опыту работы в избирательной системе мы прекрасно понимаем, что сколько бы мы не рассказывали о том, когда будут проходить выборы, где состоится голосование, какие способы голосования существуют, у избирателей всегда остаются вопросы. Кто-то что-то где-то не дослушал, кто-то подзабыл, кто-то недосмотрел. Поэтому мы делаем очень многое, чтобы информировать наших избирателей по всем возможным каналам коммуникации. Мы пришли к выводу, что самый удобный канал коммуникации – это пообщаться лично», – пояснил Игорь Сопов.

В связи с этим традиционно в преддверии выборов избирательная комиссия открывает горячую линию для избирателей. Её телефон 8-800-222-46-60.

«Туда может позвонить любой избиратель, уточнить свой вопрос. Телефон многоканальный. Исходя из опыта работы на кампании губернатора и по выборам президента Российской Федерации, мы поняли, что большая часть вопросов относятся к новым формам голосования. Это дистанционное электронное голосование. По итогам проведения президентской кампании у нас на горячую линию обратилось порядка 580 человек. Много вопросов было именно по ДЭГ. Поэтому телефон мы сделали многоканальным. Когда вы звоните туда, оператор предоставляет вам возможность: либо вы задаёте вопрос про ДЭГ, либо вам отвечают на вопросы, которые связаны с выборной кампанией. Такое живое общение позволит нашим избирателям решить все свои вопросы», – подчеркнул Игорь Сопов.

Отметим, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.