Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

15:18, 17 июля 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Печор, Псковского и Великолукского районов позвонили неизвестные и под разными предлогами ввели их в заблуждение. Они представлялись правоохранителями и банковскими служащими. Гражданам предлагали предотвратить попытки несанкционированного оформления кредита и доступа к банковским счетам, а также купить или продать товары на сайтах. В итоге мошенники завладели сбережениями людей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.