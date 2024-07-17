Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Печор, Псковского и Великолукского районов позвонили неизвестные и под разными предлогами ввели их в заблуждение. Они представлялись правоохранителями и банковскими служащими. Гражданам предлагали предотвратить попытки несанкционированного оформления кредита и доступа к банковским счетам, а также купить или продать товары на сайтах. В итоге мошенники завладели сбережениями людей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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