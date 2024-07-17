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Политика

Заявление на голосование с помощью ДЭГ на сентябрьских выборах жители Псковской области могут подать с 22 июля

С 22 июля стартует этап подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2024 года, сообщил ПАИ председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Фото: ПАИ

«Дистанционное электронное голосование проходит в 25 регионах России. Мы в их числе. Мы традиционно с 2022 года принимаем участие. Напомню избирателям, что с 22 числа уже стартует на «Госуслугах» возможность подать заявку на ДЭГ. Это продлится до 3 сентября. Соответственно, вы можете подать заявку и проголосовать. ДЭГ – это дополнительный удобный способ голосования», – подчеркнул он.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

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