Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков
Столкновение поезда «Ласточка», двигающегося из Санкт-Петербурга в Псков, и легкового автомобиля произошло на железнодорожных путях на станции Дивенская в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, в поезде находились 347 человек. Среди них пострадавших нет.
Четыре человека, в том числе двое детей из легкового автомобиля, погибли на месте. Поезд остановлен на неопределённое время. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков