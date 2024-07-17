Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков

15:58, 17 июля 2024, ПАИ

Столкновение поезда «Ласточка», двигающегося из Санкт-Петербурга в Псков, и легкового автомобиля произошло на железнодорожных путях на станции Дивенская в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, в поезде находились 347 человек. Среди них пострадавших нет.

Четыре человека, в том числе двое детей из легкового автомобиля, погибли на месте. Поезд остановлен на неопределённое время. Обстоятельства произошедшего выясняются.