Спорт и художество: как в Пскове реализуют проект для особенных детей

18:15, 17 июля 2024, ПАИ

Проект, основанный на коррекционной спортивной программе, для детей с особенностями развития реализуют в Пскове. Об этом рассказала директор центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 17 июля.

«Этим летом мы попробовали ещё одну программу. Мы сделали выборку из девяти детей с ментальными нарушениями и предложили им формат коррекционной спортивной программы. Полдня дети усиленно занимаются спортом, причём не одним видом, а разными», – сказала Наталья Лобанова.

Кроме того, дети посещают различные занятия по художественной подготовке. «Мы прививаем детям художественный вкус. Как раз таки это делается для того, чтобы показать им мир, ведь есть интересы и хобби, которые они хотят познать. И вот уже на протяжении 17 дней они ходят по разным организациям и получают новый опыт», – отметила гостья медиацентра.

Программа рассчитана на восемь недель, уточнила она. «Мы рассчитаем, что в конце сможем показать инклюзивный фестиваль адаптивного спорта и особенного детства», – заключила Наталья Лобанова.

Добавим, что «Добрея» – это детский центр доступной абилитации, который открылся в Пскове в январе 2020 года силами родителей из Пскова и области.