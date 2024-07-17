Подарки с Кубани передали раненому бойцу, который проходит лечение в псковском госпитале

19:13, 17 июля 2024, ПАИ

Кубанский участник СВО после ранения оказался в госпитале Пскова. Для поддержки своего земляка, который находится вдали от дома, Краснодарский КСВО обратился за помощью к коллегам из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Комитета семей воинов Отечества.

Руководитель Псковского КСВО Мария Филонова и активистка Анастасия Некрасова пришли навестить бойца, передав ему подарки с Кубани.

«Боец улыбался, счастьем засветились уставшие глаза, он, радостный, позвонил домой. Мы мамы и жёны участников СВО, и каждый боец для нас родной, наш!» – сказала Мария Филонова.