Подросток из Дно вступил в мошенническую группировку и забирал деньги у обманутых граждан

13:29, 18 июля 2024, ПАИ

Несовершеннолетнего уроженца Дно осудили за то, что он под видом курьера забирал деньги у обманутых граждан, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 17 марта текущего года молодой человек в Telegram вступил в преступный сговор с неизвестными. Предполагалось, что мошенники будут звонить гражданам и уговаривать передать деньги за освобождение их родственников от уголовной ответственности.

Неустановленные лица неоднократно звонили женщине под видом участкового уполномоченного полиции и адвоката. Злоумышленники сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её дочь переходила дорогу в неположенном месте, и из-за неё пострадала женщина-водитель, которая находится в реанимации, в связи с чем требуются деньги на операцию. Мошенники уговорили женщину передать курьеру 100 тысяч рублей.

18 марта подросток в роли курьера приехал к женщине домой и забрал у неё пакет с деньгами. После этого он перевёл через терминал банка 98 тысяч рублей. Две тысячи он оставил себе. В этот же день несовершеннолетний аналогичным мошенническим способом забрал у другого потерпевшего 190 тысяч рублей, при этом себе оставил пять тысяч рублей.

В суде подросток вину признал полностью, частично возместил причинённый потерпевшим материальный ущерб. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Также с законного представителя несовершеннолетнего осуждённого было взыскано 98 тысяч рублей и 185 тысяч рублей в пользу потерпевших.