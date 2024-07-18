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Общество

99 дворов отремонтировали в Пскове в рамках проекта ФКГС

99 заявок на ремонт дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» было реализовано в Пскове с 2016 года. Об этом рассказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы Юрий Бурлин в ходе рабочей встречи депутатов Псковского областного Собрания с депутатами гордумы в четверг 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

О реализованных заявках по ремонту дворов в рамках проекта ФКГС рассказал Юрий Бурлин. Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина / ПАИ

Всего за период с 2016 года была подана 281 подобная заявка. При этом председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко обратил внимание, что депутаты в рамках своей работы совершают контрольные выезды. В частности, именно там местные жители высказывают свои запросы по поводу ремонта дворов.

«В этом году уже прошло более десяти контрольных выездов. Депутаты каждый раз более детально подходят к ним и привлекают всех возможных участников. Сегодня нет такого округа, где нас бы просили на что-то обратить внимание, а мы что-то не сделали. Мы приглашаем принимать участие в таких выездах и депутатов областного Собрания – они помогают нам конкретными делами. И таких примеров очень много», – сказал он.

«Мы понимаем, что местного бюджета нам на всё не хватает. Тут самый главный посыл ко всем нам – совместно найти выход для привлечения средств для решения этого вопроса», – подчеркнул глава города.

Кроме того, глава Пскова Борис Елкин отметил, что на данном этапе важно проработать с профильным комитетом, депутатами Псковского областного Собрания вопрос привлечения средств на эту сферу извне.

Добавим, что цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – создание нового облика городов на территории России. Он реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

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