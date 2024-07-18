15 художников из Белоруссии и городов России приехали на пленэр в Псковскую область

15:23, 18 июля 2024, ПАИ

XV Международный пленэр художников России и Белоруссии проходит в Псковской области под названием «Псков приглашает друзей – 2024», сообщили ПАИ в администрации города.

В мероприятии принимают участие 15 художников из Пскова, Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Полоцка, Пинска и Новополоцка. Они путешествуют по региону и вдохновляются живописными видами для создания произведений.

По окончании жителям и гостям Псковской области представят выставку «Псков приглашает друзей – 2024». Она откроется 20 июля в 14:00 в выставочном зале детской художественной школы Пскова (улица Конная, 30).