Школу компьютерной грамотности организовал благотворительный фонд из Великих Лук

15:27, 18 июля 2024, ПАИ

О работе великолукского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение» рассказал его директор Максим Савельев в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

В частности, организация посодействовала в сборе средств на реабилитацию ребёнка-инвалида с аутизмом и обеспечила ему возможность проходить процедуры в Санкт-Петербурге. Кроме того, фонд ежегодно поддерживает порядка 12 детей-инвалидов и обеспечивает их канцелярскими товарами и одеждой.

«В прошлом году наш проект по созданию мобильной школы компьютерной грамотности выиграл в конкурсе президентских грантов. Всего мы смогли охватить порядка 20 детей, среди которых были ребята и с ОВЗ, и с психическими расстройствами», – рассказал Максим Савельев.

Школа была реализована в течение девяти месяцев. На средства гранта организаторам удалось купить 3D-принтер и провести уроки по моделированию.

Кроме того, фонд проводит различные мастер-классы. Например, недавно его сотрудникам удалось организовать мероприятие в День борьбы с наркоманией.

Напомним, что на площадке медиацентра ПАИ прошёл круглый стол, посвящённый работе НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.