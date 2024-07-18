Останки солдат Великой Отечественной войны перезахоронили в Себежском районе

15:43, 18 июля 2024, ПАИ

Траурная церемония захоронения останков четырёх бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на братском захоронении в деревне Заситино Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».

Останки воинов были найдены в ходе «Вахты памяти» поисковым отрядом «Забытый батальон» под руководством Владимира Бумакова. В мероприятии участвовали жители и гости района, среди которых представители Себежской администрации, участники автопробега и поисковики с десятой поисковой экспедиции Себежского укрепрайона – около 50 добровольцев, студентов из московских вузов.

Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта и начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. Панихиду по погибшим отслужил настоятель Себежского храма Святой Троицы иерей Василий Нетреба.

Так как среди погребённых два бойца Стерлитамакской дивизии, суру по ним прочитал имам Псковской молельной комнаты Рамазан, который вместе с другом специально приехал на мероприятие. Также память погибших бойцов почтили минутой молчания и воинским салютом.

Всего в Заситино покоится 111 бойцов, имена большинства которых неизвестны.