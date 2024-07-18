Проблему информационного сопровождения проектов НКО обсудили псковские эксперты

16:31, 18 июля 2024, ПАИ

Проблему информационного сопровождения проектов НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ. Разговор об этом в ходе встречи начал председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Одна из самых главных проблем – информационное сопровождение. Мне кажется, что есть много людей, которые хотели бы помочь, но они не знают, кому, как и когда. Здесь встаёт вопрос к нашим медиакомпаниям, чтобы выстроить более плотное взаимодействие с этим сектором», – отметил Михаил Васильев.

В Псковской области большое информационное пространство и зачастую в нём сложно найти фокус, добавил он. «Здесь коллаборации НКО и медиа можно усилить периодичностью встреч и формированием более качественного запроса, в том числе и на медиа», – сказал Михаил Васильев.

Участники круглого стола, в свою очередь, согласились с экспертом и предложили на более глубоком уровне проработать взаимодействие, в том числе и между самими НКО.

Напомним, что на площадке медиацентра ПАИ прошёл круглый стол, посвящённый работе НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.