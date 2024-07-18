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Общество

Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» в Палкинском районе посетило 1 500 гостей

1 500 человек посетило межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора», который прошёл в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фестиваль включал в себя интерактивные площадки «Покосная», где была возможность старинной косой косить траву, «Сеновал», где высушенное сено собиралось в копну, а уже у копны шло народное гуляние с частушками, песнями, народными играми. Здесь же, у копны, состоялся большой хоровод, который в диаметре составил около 100 метров. Во время праздника гости могли посетить мастер-классы по народному творчеству и ремеслу, изготовить поделку своими руками.

Фестиваль прошёл при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ранее глава Палкинского района Ольга Потапова заявила ПАИ, что межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» хотят сделать визитной карточкой муниципалитета.

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