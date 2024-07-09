Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» хотят сделать визитной карточкой Палкинского района
Межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» хотят сделать визитной карточкой Палкинского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в беседе с корреспондентом ПАИ.
Фестиваль пройдёт в Палкинском районе уже в третий раз. Событие каждый раз пользуется популярностью как среди местного населения, так и среди приезжих гостей, рассказала Ольга Потапова.
На площадке фестиваля в этом году организуют различные мастер-классы и конкурсы. В том числе гости смогут услышать народную музыку и попробовать угощения, которые готовят активные участники ТОС муниципалитета.
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
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Фото: Газета «Льновод»
«Мероприятие пропитано атмосферой старины. Старшее поколение показывает молодёжи, как косить сено, как его стоговать. Хочу особо отметить, что молодые люди активно вовлекаются в процесс и пробуют что-то сделать своими руками», – сказала глава района.
В этом году на фестиваль приедет делегация из Белоруссии, отметила она.
«Мы долго думали, какое мероприятие сможет стать нашей визитной карточкой. После этого мы решили копнуть в историю нашего района. Раньше он занимал хорошее место в сельском хозяйстве, поэтому мы решили сделать акцент именно на сенокосной тематике. Я думаю, что это мероприятие станет нашей традицией», – подчеркнула Ольга Потапова. Особенно важно то, что местные жители посещают фестиваль всей семьёй, добавила она.
Напомним, что фестиваль откроется на поляне в деревне Васильево Палкинского района 14 июля в 13:00. Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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