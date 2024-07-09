Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» хотят сделать визитной карточкой Палкинского района

14:13, 09 июля 2024, ПАИ

Межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» хотят сделать визитной карточкой Палкинского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фестиваль пройдёт в Палкинском районе уже в третий раз. Событие каждый раз пользуется популярностью как среди местного населения, так и среди приезжих гостей, рассказала Ольга Потапова.

На площадке фестиваля в этом году организуют различные мастер-классы и конкурсы. В том числе гости смогут услышать народную музыку и попробовать угощения, которые готовят активные участники ТОС муниципалитета.



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»













«Мероприятие пропитано атмосферой старины. Старшее поколение показывает молодёжи, как косить сено, как его стоговать. Хочу особо отметить, что молодые люди активно вовлекаются в процесс и пробуют что-то сделать своими руками», – сказала глава района.

В этом году на фестиваль приедет делегация из Белоруссии, отметила она.

«Мы долго думали, какое мероприятие сможет стать нашей визитной карточкой. После этого мы решили копнуть в историю нашего района. Раньше он занимал хорошее место в сельском хозяйстве, поэтому мы решили сделать акцент именно на сенокосной тематике. Я думаю, что это мероприятие станет нашей традицией», – подчеркнула Ольга Потапова. Особенно важно то, что местные жители посещают фестиваль всей семьёй, добавила она.

Напомним, что фестиваль откроется на поляне в деревне Васильево Палкинского района 14 июля в 13:00. Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.