В Псковской области раскрываемость преступлений выше, чем в среднем по СЗФО

17:40, 18 июля 2024, ПАИ

Общая раскрываемость преступлений в Псковской области составила 52,3 %, что выше среднеокружного уровня. Такие данные были озвучены на заседании коллегии областного УМВД России, на котором подводили итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

С докладом об основных результатах работы органов внутренних дел Псковской области выступила начальник штаба УМВД России по региону полковник внутренней службы Екатерина Калинина. Было отмечено, что в целом общественно-политическая обстановка в области остаётся стабильной. Уровень преступности существенно не изменился: почти половина всех преступлений совершается в Пскове и Псковском районе, а каждое пятое – в Великих Луках и его окрестностях.

В целом раскрываемость составила 52,3 %, что превышает средний показатель по округу. Все преступления по убийствам и покушениям на них, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, а также изнасилованиям были раскрыты.

Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Статистические данные показывают, что снизилось общее число имущественных преступлений: краж, угонов, грабежей и разбойных нападений. Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах.

Положительная динамика наблюдается в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По этому показателю Псковская область занимает восьмое место среди регионов России и второе – по Северо-Западному федеральному округу.

Однако увеличилось количество правонарушений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В связи с этим на коллегии особое внимание было уделено задаче повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию таких преступлений.

На дорогах области зафиксирован рост трёх основных показателей аварийности: количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и раненых в ДТП людей. В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. На коллегии определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.